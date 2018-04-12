Вондроушова: на матчболах Юлии я сказала себе, что пора уже начинать играть

Чешка Маркета Вондроушова поделилась впечатлениями от победы над Юлией Путинцевой из Казахстана в первом круге турнира в Лугано со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

«Я нормально отнеслась к постоянным переносам из-за дождя, потому что счёт был равным по сетам, а не, скажем, 5:5 или нечто подобное. Оставалось провести лишь один сет, так что всё нормально.

Я не играла в свой лучший теннис. Когда я стала уступать 2:5 во втором сете и у соперницы были три матчбола, то я сказала себе, что пора уже самой начинать играть.

В третьем сете я уступала 0:3, но спокойно на это реагировала. Я старалась бороться за каждый мяч, и это сработало. Для меня этот турнир — новый, он уже проводится не в Биле, так что я не чувствую, что являюсь действующей победительницей", — цитирует Вондроушову официальный сайт тура.