Феррер пропустит турнир в Монте-Карло из-за того, что станет отцом

Стала известна причина снятия испанского теннисиста Давида Феррера с грунтового турнира категории «Мастерс» в Монте-Карло, который пройдёт с 14 по 22 апреля.



Cупруга спортсмена Марта Торнел ожидает первенца, рождение ребёнка состоится в ближайшее время, сообщает Punto de Break. Феррер женился на своей возлюбленной в ноябре 2015 года.



На прошлой неделе Феррер принёс сборной Испании победное очко в четвертьфинале Кубка Дэвиса с Германией. В решающем поединке 36-летний испанец обыграл в пяти сетах Филиппа Кольшрайбера, матч продолжался 4 часа 55 минут.

Феррер снялся с «Мастерс 1000» в Монте-Карло

Надаль, Джокович, Рублёв и Хачанов узнали соперников на турнире в Монте-Карло