Пуи: Федерер радуется на корте как ребёнок

Француз Люка Пуи, часто тренировавшийся со швейцарцем Роджером Федерером, рассказал об отношении 20-кратного победителя турниров серии «Большого шлема» к тренировкам и турнирам.

«Федерер наслаждается возможностью тренироваться и играть круглые сутки. После 20-летней карьеры может наступить усталость, отсутствие мотивации, но у Роджера этого и близко нет. Он наслаждается игрой как ребёнок.

Меня не удивляет его возвращение в элиту, потому что я много тренировался с ним и видел, что он набрал отличную форму. Я понимал, что Роджер способен выиграть Australian Open 2017, что он и сделал», — приводит слова We Love Tennis.