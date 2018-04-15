Надаль: в этом сезоне я играл мало, поэтому для меня важен каждый поединок

Первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от «Мастерса» в Монте-Карло.



«В молодости мне было легче адаптироваться к игре на грунте. Я провожу по пять турниров (Монте-Карло, Барселона, Мадрид, Рим и «Ролан Гаррос») на этом покрытии в течение каждого года. Это не так много. Признаюсь, в этом году мне очень помог Кубок Дэвиса. Монте-Карло – это не первый грунтовый турнир, который я проведу в нынешнем сезоне.



Порой мне удаётся сразу играть на высоком уровне, а иногда требуется время на раскачку. Стартовые матчи всегда получаются непростыми, поэтому необходимо быть предельно сконцентрированным. Каждый выигранный поединок очень важен, поскольку в этом сезоне я играл не так часто», — приводит слова Надаля официальный сайт турнира.



Надаль, посеянный под первым номером, начнёт выступление в турнире со второго круга. Его первым соперником станет либо словенец Аляж Бедене, либо босниец Мирза Башич (LL).

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.

Крепкий тыл. Кто стоит за победами Федерера, Халеп, Возняцки и Надаля Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Симона Халеп и Каролина Возняцки лидируют в рейтингах с начала сезона. Кому они обязаны своим успехом.