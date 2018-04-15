Пуи: мне нравится играть в Монте-Карло, турнир организован на высоком уровне

Французский теннисист Люка Пуи с нетерпением ждёт стартового матча на турнире в Монте-Карло.



«На мой взгляд, турнир в Монте-Карло — один из самых красивых в мире. Всегда приятно выступать здесь, поскольку это первое крупное событие в ходе грунтового сезона. Соревнования организованы на высочайшем уровне. Мне очень нравится играть в Монте-Карло», — цитирует Пуи пресс-служба турнира.



Пуи, получивший от организаторов седьмой номер посева, вступит в борьбу со второго круга. Его первым соперником будет немецкий спортсмен Миша Зверев.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.