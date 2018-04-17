Джокович: впервые за два года играл без болевых ощущений

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над Душаном Лайовичем (6:0, 6:1) в первом круге турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло. Спортсмен признался, что впервые за долгое время ему было комфортно играть, а болевые ощущения не мешали на корте.

«Впервые за два года я играл без болевых ощущений. Я вернулся на корт через пять недель после операции на локте. Это невероятно! Но, конечно, я ещё не был полностью готов. Поэтому мне было сложно в психологическом плане в Индиан-Уэллсе и Майами.

За последние девять месяцев я сыграл лишь несколько матчей. Поэтому у меня в голове ещё сидят сомнения — готов ли я к игре? И даже когда играешь в теннис и не чувствуешь боль, всё равно боишься, что болевые ощущения вернутся», — цитирует Джоковича ATP World Tour.

Во втором круге Джокович встретится с хорватом Борной Чоричем. Этот матч состоится 18 апреля.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?