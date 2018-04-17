Гоффен выиграл первый одиночный матч после травмы глаза, победив Циципаса

Бельгиец Давид Гоффен (6) одержал первую победу в одиночном разряде после полученной на соревнованиях в Роттердаме травмы глаза, обыграв грека Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:4), 7:5. В первом матче после возвращения, на «Мастерсе» в Майами, Гоффен взял всего один гейм у португальца Жоау Соузы.



Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Гоффен 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Циципаса 7 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.



Следующим соперником Гоффена станет кто-то из испанцев — либо Роберто Баутиста-Агут (11), либо Фелисьяно Лопес.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.