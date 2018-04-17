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Гоффен выиграл первый одиночный матч после травмы глаза, победив Циципаса

Гоффен выиграл первый одиночный матч после травмы глаза, победив Циципаса
Теннис / ATP

Бельгиец Давид Гоффен (6) одержал первую победу в одиночном разряде после полученной на соревнованиях в Роттердаме травмы глаза, обыграв грека Стефаноса Циципаса во втором круге «Мастерс 1000» в Монте-Карло (Монако) — 7:6 (7:4), 7:5. В первом матче после возвращения, на «Мастерсе» в Майами, Гоффен взял всего один гейм у португальца Жоау Соузы.

Поединок продолжался 2 часа 3 минуты. Гоффен 6 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и использовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету Циципаса 7 эйсов, 2 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 4.

Следующим соперником Гоффена станет кто-то из испанцев — либо Роберто Баутиста-Агут (11), либо Фелисьяно Лопес.

Монте-Карло 2018. 2-й круг
17 апреля 2018 года, вторник. 18:45 МСК
Стефанос
Циципас
Давид
Гоффен
6:7 5:7
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