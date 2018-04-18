Ф. Лопес сравнялся с Федерером по количеству сыгранных «Мастерсов»

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес пробился во второй круг турнира в Монте-Карло, в трёх партиях одолев представителя Франции Бенуа Пэра со счётом 5:7, 7:6 (7:5), 6:4. Для 36-летнего уроженца Толедо это 129-й турнир категории «Мастерс-1000» в карьере. По этому показателю он сравнялся со швейцарцем Роджером Федерером, сообщает Tennis World USA. Они делят первое место.

Уроженец Базеля пропускает грунтовый сезон, поэтому Фелисьяно может стать единоличным обладателем рекорда, если сыграет на «Мастерсе» в Мадриде.

Далее в этом списке следуют испанец Давид Феррер (119 турниров), чех Томаш Бердых (118) и испанец Фернандо Вердаско (117). На счету Рафаэля Надаля участие в 109 турнирах серии «Мастерс-1000».

Ф. Лопес в трёх сетах одолел Пэра на старте турнира в Монте-Карло