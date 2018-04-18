Стал известен заявочный список теннисистов на «Ролан Гаррос» — второй в сезоне турнир из серии «Большого шлема», сообщает официальный сайт соревнований. Открытый чемпионат Франции пройдёт с 27 мая по 10 июня.
Возглавляет список испанец Рафаэль Надаль, который занимает первую строчку в мировой классификации. Из топ-30 рейтинга на турнире выступят все теннисисты, кроме швейцарца Роджера Федерера. 36-летний уроженец Базеля объявил, что пропустит грунтовый сезон. В заявке присутствуют швейцарец Стэн Вавринка и британец Энди Маррей, пропустившие несколько месяцев из-за травм. Впрочем, шотландец должен сняться с соревнований. Из россиян в основной сетке турнира выступят Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Даниил Медведев, Евгений Донской и Михаил Южный.
В прошлом сезоне победителем Открытого чемпионата Франции стал Надаль, который в решающем матче обыграл в трёх сетах Вавринку.
Пять российских теннисистов заявлены в основную сетку «Ролан Гаррос»