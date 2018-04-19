Симон: Хачанов оказал серьёзное давление, а я допустил немало ошибок

Французский теннисист Жиль Симон прокомментировал поражение от россиянина Карена Хачанова со счётом 2:6, 2:6 во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло.



«Я очень устал. Мне удалось направить поединок в правильное русло, но затем в моей игре образовались серьёзные пробелы, которыми воспользовался соперник. В матче с таким оппонентом необходимо свести число собственных ошибок к минимуму. К сожалению, мне это не удалось. Хачанов оказывает серьёзное давление за счёт мощных ударов. Он хорошо себя проявил, а я должен был сыграть лучше. Пока у меня была энергия, проблем не возникало, но как только накопилась усталость, всё изменилось в худшую сторону», — цитирует Симона L’Equipe.



Следующим соперником Хачанова будет испанец Рафаэль Надаль (1), являющийся десятикратным победителем турнира.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.