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Грёнефельд: Джокович вернёт утраченные позиции

Грёнефельд: Джокович вернёт утраченные позиции
Теннис / ATP

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Свен Грёнефельд поделился мнением о матче третьего круга на «Мастерсе» в Монте-Карло, в котором австриец Доминик Тим (5) обыграл серба Новака Джоковича (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.

«Тим и Джокович выдали отличный поединок, несмотря на то что пропустили длительное время из-за повреждений. Улучшения в игре австрийца позволят ему бороться за победу на каждом турнире, а серб вернёт утраченные позиции. Это произойдёт, как только его форхенд станет таким же, как и раньше», — написал Грёнефельд на своей странице в сети «Твиттер».

В четвертьфинале турнира Тим встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

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