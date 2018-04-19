Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Свен Грёнефельд поделился мнением о матче третьего круга на «Мастерсе» в Монте-Карло, в котором австриец Доминик Тим (5) обыграл серба Новака Джоковича (9) со счётом 6:7 (2:7), 6:2, 6:3.
«Тим и Джокович выдали отличный поединок, несмотря на то что пропустили длительное время из-за повреждений. Улучшения в игре австрийца позволят ему бороться за победу на каждом турнире, а серб вернёт утраченные позиции. Это произойдёт, как только его форхенд станет таким же, как и раньше», — написал Грёнефельд на своей странице в сети «Твиттер».
В четвертьфинале турнира Тим встретится с победителем матча Рафаэль Надаль (Испания, 1) – Карен Хачанов (Россия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
Грёнефельд: Джокович вернёт утраченные позиции