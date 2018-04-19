Джокович: Тим заслуженно победил, но я прибавляю от матча к матчу

12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович (9) прокомментировал поражение от Доминика Тима (5) в третьем круге «Мастерса» в Монте-Карло. Австриец обыграл соперника в трёх сетах.



«Были шансы, которыми я не смог воспользоваться. В решающие моменты поединка Тим играл лучше меня и одержал заслуженную победу. Впрочем, я прибавляю от матча к матчу. Нужно верить в собственные силы. В ближайшие часы приму решение по поводу следующего турнира. Нужно работать, чтобы выйти на пик формы к «Ролан Гаррос», — приводит слова серба Ubitennis.



В четвертьфинале Тим встретится с испанцем Рафаэлем Надалем (1), который является десятикратным победителем турнира в Монте-Карло.

Войти в одну реку дважды. Джокович и Вайда снова стали побеждать Новак Джокович на турнире в Монте-Карло прервал серию из трёх поражений. Насколько успешным будет сотрудничество с бывшим тренером Вайдой?

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