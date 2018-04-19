Остин: основная задача Надаля — избежать травм

Экс первая ракетка мира Трэйси Остин обозначила основную задачу испанца Рафаэля Надаля, занимающего первое место в рейтинге ATP.



«На мой взгляд, основная задача Надаля — избежать травм. Здоровье превыше всего. После этого он может думать о победах в матчах и завоёванных титулах. Рафа провёл не так много встреч с конца прошлого года, поэтому сейчас он должен думать о здоровье», — цитирует Остин Tennis World USA.



Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Монте-Карло, обыграв в двух сетах россиянина Карена Хачанова. Его следующий соперник — австриец Доминик Тим, посеянный под пятым номером.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.