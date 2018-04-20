Матч плей-офф Кубка Федерации Беларусь — Словакия откроют Саснович и Шмидлова

В Минске (Беларусь) состоялась жеребьёвка матча плей-офф Мировой группы Кубка Федерации, в котором сыграют сборные Беларуси и Словакии. 21 апреля первыми на корт выйдут Александра Саснович и Анна Шмидлова. Затем сыграют Арина Соболенко и Виктория Кужмова.

22 апреля состоятся матчи Арина Соболенко — Анна Шмидлова, Александра Саснович — Виктория Кужмова и парная встреча Вера Лапко / Лидия Морозова — Яна Чепелова / Виктория Кужмова.

Женская сборная России в плей-офф Мировой группы II сыграет с командой Латвии в Ханты-Мансийске.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.