Димитров: Надаль — фаворит, но я планирую навязать ему борьбу

Болгарский теннисист Григор Димитров поделился эмоциями после выхода в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло. 4-й номер посева обыграл бельгийца Давида Гоффена, посеянного под шестым номером, со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Следующим соперником Димитрова будет испанец Рафаэль Надаль, который является 10-кратным победителем турнира в Монте-Карло.



«Я играл намного лучше, чем в предыдущих матчах. С этой точки зрения мне удалось сделать шаг вперёд. По правде говоря, было немного странно соперничать с Давидом, поскольку перед началом турнира мы провели несколько совместных тренировок. Важно, что я мог выйти в полуфинал престижного турнира. Впереди игра с Надалем, которую необходимо провести на максимуме собственных возможностей. Рафа является фаворитом поединка, но я планирую навязать борьбу», — приводит слова болгарина официальный сайт турнира.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.