Феррер снялся с турнира в Барселоне

Испанский теннисист Давид Феррер пропустит предстоящий грунтовый турнир категории ATP 500 в Барселоне, сообщает пресс-служба соревнований. Место 36-летнего спортсмена в основной сетке займёт представитель Сербии Душан Лайович.



Феррер помог сборной Испании пробиться в полуфинал Мировой группы Кубка Дэвиса. Он обыграл немца Филиппа Кольшрайбера и принёс своей команде третье, победное, очко.



Турнир в Барселоне пройдёт с 21 по 29 апреля. В прошлом сезоне его победителем стал испанец Рафаэль Надаль, который в решающем поединке обыграл австрийца Доминика Тима.

Кубок Дэвиса. Страстный Надаль и рыдающий Феррер вывели Испанию в полуфинал Испания с вернувшимся Надалем одолела Германию в четвертьфинале Кубка Дэвиса. Россия сыграет с Беларусью за право остаться в группе I.

Без права на ошибку. Надаль защищает титул в Монте-Карло и первое место На 3-й неделе апреля мужчины сыграют на «Мастерсе» в Монако, а женщины – в Кубке Федерации. Россия поборется с Латвией за место в элите.