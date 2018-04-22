Андреев: наши девушки показали достойный теннис во всех матчах

Капитан сборной России в Кубке Федерации Игорь Андреев подвёл итоги матча плей-офф Мировой группы с Латвией II, который завершился в пользу соперника.



«Мы ожидали тяжёлый матч, поскольку сборная Латвии – сильный соперник. Так и получилось. Вся игра состояла из отдельных моментов, у кого получилось их реализовать, тот и выиграл. Получилось бы у нас – победили бы мы. В целом я считаю, что наши девушки показали достойную игру и качественный теннис во всех матчах.



Хотел бы подчеркнуть, что не стоит к этому относиться как к какому-то падению. Просто турнир стал для нас немного длиннее. Но я уверен, что наша победа наступит, — цитирует Андреева официальный сайт Федерации тенниса России.

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