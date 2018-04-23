Мертенс: рада, что помогла команде сохранить место в Мировой группе

Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс поделилась эмоциями после победы над Италией в плей-офф Мировой группы Кубка Федерации. 22-летняя спортсменка принесла команде два очка, её победа над Сарой Эррани обеспечила сборной Бельгии сохранение места в Мировой группе.



«Я немного устала. После этой победы меня переполняют эмоции. Я очень рада, что принесла своей команде третье очко и помогла сохранить место в Мировой группе. Важно было сосредоточиться на собственной игре и сохранять спокойствие. В целом я довольна своим теннисом. Кажется, что в поединке с Эррани мне удалось сыграть лучше, чем в первой игре», — приводит слова Мертенс официальный сайт Кубка Федерации.

Мертенс помогла сборной Бельгии остаться в Мировой группе Кубка Федерации — 2019