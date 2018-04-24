Шарапова: мне хочется сыграть на Олимпиаде в Токио

Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира в Штутгарте призналась, что хотела бы сыграть на Олимпийских играх.

«Было много разговоров об Олимпийских играх в Японии, некоторые даже говорят, что я собираюсь принять в ней участие, а некоторые говорят «нет».

Забавно, когда люди говорят о тебе, когда ты на самом деле сам не знаешь, что будет. Хотела бы сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, случится ли это, и не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать», — сказала Шарапова в интервью CNN.