Рыбарикова: Касаткина была фаворитом, но я смогла преподнести сюрприз

Словацкая теннисистка Магдалена Рыбарикова прокомментировала свою победу над россиянкой Дарьей Касаткиной в первом круге турнира в Штутгарте со счётом 6:2, 6:2 и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп.

«Дарья была фаворитом в этом матче. Я могла лишь преподнести сюрприз, и мне это удалось. Я сыграла отлично и была даже сама этому удивлена, так как не считаю грунт своим любимым покрытием.

Мне успешно удаётся переходить с грунта на траву, но из обратного перехода я ничего извлечь не могу, так как игра на травяном покрытии достаточно специфическая. Думаю, на грунте я могу играть более расслабленно, так как многого от себя не жду. Я могу лишь удивить. Я провела несколько отличных тренировок и смогла использовать это в матче.

Я осталась довольна своей игрой. Касаткина допустила пару ошибок. Не думаю, что она сыграла в свой лучший теннис, но я рада, что не позволила ей показать свою игру. Я отлично действовала в своей манере и победила относительно легко.



В матче с Халеп я также буду расслаблена, потому что она одна из лучших в туре по игре на грунте и является лидером посева. Я могу удивить, если расслаблюсь. Чтобы победить её, нужно сыграть очень хорошо", — цитирует Рыбарикову официальный сайт тура.

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