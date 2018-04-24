Донской проиграл чемпиону юниорского US Open 2017 на старте турнира в Китае

Российский теннисист Евгений Донской (2) не сумел пробиться во второй круг турнира серии «челленджер» в Аньнине (Китай). На старте соревнований он проиграл представителю Китая У Ибину со счётом 4:6, 6:4, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты. Евгений 15 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал победитель юниорского US Open 2017 года поспорит с египтянином Мохамедом Сафватом.

Лидер посева Донской проиграл в четвертьфинале челленджера в Наньчане