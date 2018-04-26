Пуи не сумел защитить титул в Будапеште, уступив во втором круге Миллману

Француз Люка Пуи завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP 250 в Будапеште. 1-й номер посева проиграл во втором круге австралийцу Джону Миллману со счётом 3:6, 4:6.



Матч длился 1 час 15 минут. Пуи, завоевавший титул на прошлогоднем турнире, выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта. Миллман, занимающий 94-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс и упустил 5 брейк-пойнтов, австралиец обошёлся без двойных ошибок.



В четвертьфинале Миллман встретится с немецким теннисистом Янником Маденом (LL).