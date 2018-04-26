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Пуи не сумел защитить титул в Будапеште, уступив во втором круге Миллману

Пуи не сумел защитить титул в Будапеште, уступив во втором круге Миллману
Теннис / ATP

Француз Люка Пуи завершил выступление в одиночном разряде на турнире категории ATP 250 в Будапеште. 1-й номер посева проиграл во втором круге австралийцу Джону Миллману со счётом 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 15 минут. Пуи, завоевавший титул на прошлогоднем турнире, выполнил 1 подачу навылет, допустил 2 двойные ошибки и упустил 3 брейк-пойнта. Миллман, занимающий 94-е место в рейтинге ATP, выполнил 1 эйс и упустил 5 брейк-пойнтов, австралиец обошёлся без двойных ошибок.

В четвертьфинале Миллман встретится с немецким теннисистом Янником Маденом (LL).

Будапешт 2018. 2-й круг
26 апреля 2018 года, четверг. 17:30 МСК
Люка
Пуи
Джон
Миллман
3:6 4:6
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