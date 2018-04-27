Миллман: я давно не играл на грунте, но уже добился отличного результата

Австралиец Джон Миллман прокомментировал свою победу над французом Люка Пуи во втором круге турнира в Будапеште со счётом 6:3, 6:4. Пуи не сумел защитить титул, завоёванный в прошлом году.
«Я остался очень доволен своей игрой и тем, как справился в психологическом плане. Сегодня я здорово использовал свои шансы. Это первый грунтовый турнир для меня за долгое время, и результат уже получился отличным», — приводит слова Миллмана официальный сайт тура.
В четвертьфинале Миллман встретится с немецким теннисистом Янником Маденом.
Счастливый Штутгарт. Шарапова начинает защиту прошлогодних очков
На турнире в Штутгарте его трёхкратная чемпионка Мария Шарапова впервые после возвращения начнёт защищать очки, полученные в прошлом году.