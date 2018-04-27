Херцог: несмотря на тяжёлую сетку, я по-прежнему остаюсь среди участниц турнира

Словенка Полона Херцог прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой (2) в четвертьфинале турнира категории International в Стамбуле (Турция) со счётом 6:1, 1:6, 7:5. В третьей партии Кузнецова не подала на матч.



«Я хорошо начала матч, идеально провела первый сет. Очень рада, что смогла отыграться в третьей партии и одержать победу. Несмотря на тяжёлую сетку, я по-прежнему остаюсь среди участниц турнира. Сыграть на великолепном центральном корте этих соревнований — особое чувство», — приводит слова Херцог «твиттер» WTA.

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