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Херцог: несмотря на тяжёлую сетку, я по-прежнему остаюсь среди участниц турнира

Херцог: несмотря на тяжёлую сетку, я по-прежнему остаюсь среди участниц турнира
Теннис / WTA

Словенка Полона Херцог прокомментировала победу над россиянкой Светланой Кузнецовой (2) в четвертьфинале турнира категории International в Стамбуле (Турция) со счётом 6:1, 1:6, 7:5. В третьей партии Кузнецова не подала на матч.

«Я хорошо начала матч, идеально провела первый сет. Очень рада, что смогла отыграться в третьей партии и одержать победу. Несмотря на тяжёлую сетку, я по-прежнему остаюсь среди участниц турнира. Сыграть на великолепном центральном корте этих соревнований — особое чувство», — приводит слова Херцог «твиттер» WTA.

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Кузнецова не реализовала подачу на матч и проиграла Херцог на турнире в Стамбуле
Стамбул 2018. 1/4 финала
27 апреля 2018 года, пятница. 14:35 МСК
Полона
Херцог
Светлана
Кузнецова
6:1 1:6 7:5
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