Видеообзор побед Циципаса и Карреньо-Бусты над Тимом и Димитровым в Барселоне

Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на турнире в Барселоне под третьим номером, не сумел пробиться в полуфинал, проиграв представителю Греции Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минуты. Доминик совершил 4 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 4 брейка.



Болгарский теннисист Григор Димитров (2) не сумел пробиться в полуфинал турнира в Барселоне, проиграв представителю Испании Пабло Карреньо-Бусте (5) со счётом 3:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 37 минут. Григор дважды подал навылет, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника ни одного эйса и 4 брейка.



В полуфинале Циципас и Карреньо-Буста сыграют друг с другом.

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