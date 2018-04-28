Видеообзор побед Надаля и Гоффена в 1/4 финала турнира в Барселоне

Испанец Рафаэль Надаль в четвертьфинале турнира в Барселоне переиграл словака Мартина Клижана в двух партиях со счётом 6:0, 7:5. На старте второго сета Клижан сделал брейк и удерживал преимущество до счёта 5:3, а на своей подаче у него было три сетбола.

За выход в финал Надаль поспорит с бельгийцем Давидом Гоффеном, который в четвертьфинале оказался сильнее другого испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 6:2.

Полуфиналы Надаль — Гоффен и Стефанос Циципас — Пабло Карреньо-Буста пройдут сегодня, 28 апреля.