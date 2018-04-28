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Циципас — первый грек в финале мужского турнира уровня ATP с 1973 года

Циципас — первый грек в финале мужского турнира уровня ATP с 1973 года
Теннис / ATP

Стефанос Циципас, обыгравший испанца Пабло Карреньо-Бусту в полуфинале соревнований в Барселоне, стал первым греческим теннисистом в финале турнира на уровне выше «челленджеров» и «фьючерсов» с 1973 года, когда Николас Калогеропулос сыграл в решающем матче соревнований в Де-Мойне (США).

Кроме того, 19-летний грек — самый юный финалист соревнований в Барселоне с 2005 года. Интересно, что в 2005-м в финале Барселоне сыграл 18-летний Рафаэль Надаль, который сейчас станет соперником Циципаса и будет бороться за свой 11-й титул на этом турнире.

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