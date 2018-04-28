Феррер отказался от выступления на турнире в Эшториле

Испанец Давид Феррер снялся с турнира ATP 250 в Эшториле (Португалия), который пройдёт с 30 апреля по 6 мая. После пятичасовой битвы с немцем Филиппом Кольшрайбером в решающем матче четвертьфинала Кубка Дэвиса в Валенсии Давид уже отказался от выступления на турнирах «Мастерс 1000» в Монте-Карло и ATP 500 в Барселоне.



По информации Punto de Break, эти отказы 36-летнего теннисиста от выступлений связаны с тем, что его супруга, Марта Торнел, ожидает рождения первенца. Свадьба Феррера и Торнел состоялась в ноябре 2015 года.

Феррер пропустит турнир в Монте-Карло из-за того, что станет отцом