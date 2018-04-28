Надаль: у Гоффена была тяжёлая неделя. Наверное, его подвела усталость

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал свою победу над бельгийцем Давидом Гоффеном в полуфинале турнира в Барселоне со счётом 6:4, 6:0.



«Я очень доволен. Думаю, что я провёл свой лучший матч на этом турнире. Первый сет был отличным, мы оба играли на высоком уровне. У моего соперника была тяжёлая неделя, он проводил исключительно трёхсетовые матчи. Наверное, его подвела усталость. Так или иначе, я очень доволен своей игрой», — сказал Надаль в интервью SNTV.

В финале Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом.

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