Путинцева уступила Соррибес-Тормо на турнире в Рабате, проиграв второй сет 0:6

Представительница Казахстана Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг турнира в Рабате. На старте соревнований она проиграла испанке Саре Соррибес-Тормо со счётом 6:7 (4:7), 0:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 13 минут. Юлия 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 8 брейков.

За выход в четвертьфинал Соррибес-Тормо поспорит с победительницей матча Александра Крунич (Сербия, 7) — Лара Арруабаррена (Испания).