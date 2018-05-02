Херцог: Цибулкова играет интенсивно, но я смогла выбить её с ритма

Словенская теннисистка Полона Херцог поделилась впечатлениями от победы над словачкой Доминикой Цибулковой в первом круге турнира в Рабате со счётом 2:6, 7:5, 6:4.

«Доминика — очень опытная теннисистка. Она играет интенсивно, но я смогла выбить её с ритма. В начале матча у меня возникли трудности, потому что я приехала лишь вчера из Стамбула, а условия здесь другие. Но я продолжала бороться и знала, что могу найти свой ритм по ходу встречи. Так и получилось.

Я двигаюсь вперёд матч за матчем. Конечно, все мечтают выиграть турнир, но нужно делать шаг за шагом. Я хочу показывать свой лучший теннис в каждом матче и каждом розыгрыше. Это моя главная цель на данный момент", — цитирует Херцог официальный сайт тура.

Цибулкова проиграла Херцог в первом круге турнира в Рабате