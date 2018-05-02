Клижан стал первым четвертьфиналистом турнира в Мюнхене

Словацкий теннисист Мартин Клижан (Q) пробился в четвертьфинал турнира в Мюнхене (Германия), в трёх партиях обыграв боснийца Мирзу Башича со счётом 4:6, 6:3, 7:5. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты. Мартин 7 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Клижан поспорит с победителем матча Чхун Хён (Южная Корея, 4) — Маттиас Бахингер (Германия, WC).