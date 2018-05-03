В 12:00 по московскому времени начнётся четвертьфинальный матч турнира в Праге (Чехия), в котором сыграют чешки Катержина Синякова (8) и Петра Квитова (2). Ранее соперницы друг с другом не встречались.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Синякова — Квитова в Праге.



Победительница этого поединка за выход в финал соревнований в Праге поспорит либо с китаянкой Чжан Шуай (6), либо с представительницей Италии Ясмине Паолини (LL). Турнир завершится 5 мая.

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