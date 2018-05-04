Победы Карбальеса-Баэны и Циципаса — в обзоре турнира в Эшториле

Испанский теннисист Роберто Карбальес-Баэна пробился в четвертьфинал грунтового турнира категории ATP 250 в Эшториле (Португалия). Во втором круге он обыграл представителя Великобритании Кэмерона Норри со счётом 5:7, 6:2, 7:6 (7:1). По ходу третьего сета испанцу удалось отыграть 3 матчбола.

Грек Стефанос Циципас также пробился в четвертьфинал турнира. В матче второго круга он переиграл представителя ЮАР Кевина Андерсона (1) со счётом 6:7 (3:7), 6:3, 6:3.

Видеообзор матчей доступен на «Чемпионате».