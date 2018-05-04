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Чхун Хён стал первым полуфиналистом турнира в Мюнхене

Чхун Хён стал первым полуфиналистом турнира в Мюнхене
Теннис / ATP

Представитель Южной Кореи Чхун Хён (4) вышел в полуфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв словака Мартина Клижана (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Чхун Хён дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Мюнхене Чхун Хён поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).

Мюнхен 2018. 1/4 финала
04 мая 2018 года, пятница. 12:05 МСК
Чхун
Хён
Мартин
Клижан
6:3 6:4
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