Чхун Хён стал первым полуфиналистом турнира в Мюнхене

Представитель Южной Кореи Чхун Хён (4) вышел в полуфинал турнира в Мюнхене (Германия), в двух партиях обыграв словака Мартина Клижана (Q) со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут. Чхун Хён дважды подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в финал соревнований в Мюнхене Чхун Хён поспорит с победителем матча Александр Зверев (Германия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия).