Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Мордовия» – «КАМАЗ»
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Макарова и Веснина узнали потенциальных соперниц в Мадриде в парном разряде

Макарова и Веснина узнали потенциальных соперниц в Мадриде в парном разряде
Теннис / WTA

В Мадриде состоялась жеребьёвка женского турнира в парном разряде.

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие первый номер посева, вступят в борьбу со второго круга. Они встретятся с победительницами матча Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция) – Дарья Гаврилова (Австралия) / Се Шувэй (Китайский Тайбэй).

Ещё одна россиянка – Алла Кудрявцева будет выступать в дуэте с чешкой Ренатой Ворацовой. Их первые соперницы – Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Ян Чжаосюань (Китай).

Шарапова сыграет с Бузэрнеску, Макарова — с Халеп в 1-м круге турнира в Мадриде
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент