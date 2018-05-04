Макарова и Веснина узнали потенциальных соперниц в Мадриде в парном разряде

В Мадриде состоялась жеребьёвка женского турнира в парном разряде.



Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина, получившие первый номер посева, вступят в борьбу со второго круга. Они встретятся с победительницами матча Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция) – Дарья Гаврилова (Австралия) / Се Шувэй (Китайский Тайбэй).



Ещё одна россиянка – Алла Кудрявцева будет выступать в дуэте с чешкой Ренатой Ворацовой. Их первые соперницы – Чань Хаочин (Китайский Тайбэй) / Ян Чжаосюань (Китай).