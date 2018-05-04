Чхун Хён: приятно, что во второй раз кряду вышел в полуфинал в Мюнхене

Южнокорейский теннисист Чхун Хён поделился эмоциями после выхода в полуфинал турнира в Мюнхене. Он обыграл словака Мартина Клижана (Q) со счётом 6:3, 6:4.



«Я очень доволен тем, что во второй раз кряду вышел в полуфинал турнира. Поединок против левши всегда даётся нелегко. Матч прошёл по несколько иному сценарию, поэтому мне пришлось сохранять концентрацию на протяжении всей игры», — приводит слова Хёна пресс-служба ATP.



В полуфинале азиатский спортсмен встретится с немцем Александром Зверевым, получившим первый номер посева.