Шаповалов обыграл Сандгрена на старте «Мастерс 1000» в Мадриде

Канадец Денис Шаповалов стал первым несеяным участником 1/16 финала турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), победив американца Тенниса Сандгрена в двух партиях — 6:1, 6:4.



Теннисисты провели на корте всего 54 минуты. Шаповалов выполнил три эйса, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. На счету Сандгрена три подачи навылет и две двойные. Брейк-пойнтов у Тенниса не было.



Следующим оппонентом Шаповалова станет либо 15-й сеяный француз Люка Пуи, либо его соотечественник Бенуа Пэр.

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