Халеп: в Мадриде чувствую себя более расслабленно, чем на других турнирах

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп прокомментировала свою победу над россиянкой Екатериной Макаровой в первом круге турнира в Мадриде со счётом 6:1, 6:0.



«Думаю, я провела отличный матч, сыграла очень хорошо. Наверное, она не показала свой лучший теннис, но вообще играть с ней всегда непросто. Я здорово двигалась, чувствовала игру. Мне нравится на этом корте. Возвращаясь сюда, всегда чувствую себя немного более свободно и расслабленно, чем на других турнирах. Может быть, это помогает мне показывать здесь свою лучшую игру. Надеюсь, в следующем раунде всё будет не хуже.



У меня больше нет проблем со здоровьем. Я долго лечилась, берегла свою ногу. На самом деле основная причина — спина. У меня всегда были небольшие проблемы со спиной, так что я знаю, как лечить её», — приводит слова Халеп официальный сайт тура.

Халеп разгромила Макарову в первом круге турнира в Мадриде