Кольшрайбер: в поражении в финале никогда нет ничего весёлого

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер прокомментировал поражение от своего соотечественника Александра Зверева в финале турнира в Мюнхене (Германия) со счётом 3:6, 3:6.

«В поражении в финале никогда нет ничего весёлого, особенно когда видишь, как Саша уезжает на автомобиле. Однако он заслужил это. В финале он играл лучше. Он провёл очень хороший матч. В целом эта неделя сложилась прекрасно для меня. Я определённо вернусь сюда в следующем году», — приводит слова Кольшрайбера официальный сайт тура.

А. Зверев: надеюсь, я продолжу играть на таком уровне