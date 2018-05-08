Чорич победил Карреньо-Бусту и сыграет со Штруффом в Мадриде

Хорват Борна Чорич вышел во второй раунд турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде (Испания), уверенно обыграв местного теннисиста, Пабло Карреньо-Бусту (9) — 6:4, 6:2. Отметим, что матч прерывался из-за дождя, когда Чорич был в одном гейме от победы.



Без учёта связанной с дождём паузы поединок продолжался 1 час 22 минуты. Чорич выполнил 12 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 11. На счету Карреньо-Бусты 2 подачи навылет, 2 двойные и 2 упущенных брейк-пойнта.



Следующим оппонентом Чорича станет немец Ян-Леннард Штруфф, победивший румына Мариуша Копила (Q).