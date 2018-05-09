В 19:00 по московскому времени начнётся матч третьего круга турнира в Мадриде (Испания), в котором сыграют россиянка Мария Шарапова и француженка Кристина Младенович. По личным встречам счёт ничейный — 1-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Младенович в Мадриде.



Победительница этого поединка за выход в полуфинал соревнований в Мадриде поспорит либо с голландкой Кики Бертенс, либо с представительницей Дании Каролиной Возняцки (2).

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