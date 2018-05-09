Вердаско стал шестым испанцем, выигравшим не менее 500 матчей в ATP

Испанец Фернандо Вердаско стал шестым испанцем в истории Открытой эры, выигравшим не менее 500 матчей в одиночном разряде на турнирах ATP. Свою 500-ю победу Вердаско одержал над итальянцем Паоло Лоренци в стартовом раунде турнира категории «Мастерс 1000» в Мадриде — 7:5, 6:4.



Больше всего выигранных матчей среди испанских теннисистов в активе Рафаэля Надаля — 889. На втором месте находится Давид Феррер — 724 победы. Третью строчку занимает давно завершивший карьеру Мануэль Орантес (641), четвёртую — Карлос Мойя (575), который сейчас является тренером Надаля. На пятом месте расположился Томми Робредо (533).

Вердаско победил Лоренци и встретится с Л. Майером в Мадриде