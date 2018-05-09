Шарапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. В поединке третьего круга уроженка Нягани обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4.
Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Шарапова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, выполнила 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и 3 раза взяла чужую подачу. У Младенович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За выход в полуфинал экс первая ракетка мира поспорит с голландкой Кики Бертенс, ранее обыгравшей датчанку Каролину Возняцки (2). Турнир с призовым фондом свыше $ 7 млн завершится 13 мая.
Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде
Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.
«Погуглила имя и узнала его возраст — 21 год. На тоненького, но подходит»
У Шараповой развивается роман с миллионером Гилксом. Это не мешает ей готовиться к турнирам. Как влияли другие бойфренды на её карьеру?