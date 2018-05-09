Шарапова обыграла Младенович и вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде

Россиянка Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Мадриде. В поединке третьего круга уроженка Нягани обыграла француженку Кристину Младенович со счётом 6:3, 6:4.



Теннисистки провели на корте 1 час 33 минуты. Шарапова, занимающая 52-е место в рейтинге WTA, выполнила 9 подач навылет, допустила 3 двойные ошибки и 3 раза взяла чужую подачу. У Младенович 2 эйса, 4 ошибки на подаче и 3 упущенных брейка.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За выход в полуфинал экс первая ракетка мира поспорит с голландкой Кики Бертенс, ранее обыгравшей датчанку Каролину Возняцки (2). Турнир с призовым фондом свыше $ 7 млн завершится 13 мая.

Надаль и Халеп приготовились к защите короны и титула в Мадриде Возняцки может обойти Халеп в борьбе за первое место, а неиграющий Федерер продолжает ждать осечки Надаля – главные интриги Мадрида.