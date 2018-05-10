Шарапова: хорошая игра на приёме значительно облегчает жизнь

Россиянка Мария Шарапова прокомментировала свою победу над француженкой Кристиной Младенович в третьем круге турнира в Мадриде со счётом 6:3, 6:4.

«Я чувствовала, что делаю правильные вещи на корте. Несмотря на медленный старт, я сохраняла позитивный настрой. Я чувствовала, что играю так, как нужно, и продолжала делать это. Я лучше действовала на приёме, чем в предыдущих матчах. А это значительно облегчает жизнь», — приводит слова Шараповой официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Мария поспорит с голландкой Кики Бертенс.

Шарапова: победа на «Ролан Гаррос» не зависит от одних лишь мощных ударов

Шарапова: конечно, я хочу быть сеяной на турнирах «Большого шлема»