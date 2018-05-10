Шаповалов вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде, победив Раонича

Канадский теннисист Денис Шаповалов вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв своего соотечественника Милоша Раонича со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты. Денис 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 9 эйсов и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Шаповалов поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом. Турнир завершится 13 мая.

Эдмунд, накануне обыгравший Джоковича, победил Гоффена на турнире в Мадриде