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Эдмунд, накануне обыгравший Джоковича, победил Гоффена на турнире в Мадриде

Эдмунд, накануне обыгравший Джоковича, победил Гоффена на турнире в Мадриде
Теннис / ATP

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде (Испания), в двух партиях обыграв представителя Бельгии Давида Гоффена (8) со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 12 минут. Кайл 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 и 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Эдмунд поспорит с победителем поединка Денис Шаповалов (Канада) — Милош Раонич (Канада).

Мадрид (м) 2018. 3-й круг
10 мая 2018 года, четверг. 13:10 МСК
Давид
Гоффен
Кайл
Эдмунд
3:6 3:6
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