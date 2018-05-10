Шаповалов: матч с Раоничем — один из лучших, который я провёл на грунте

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился эмоциями после выхода в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде. В третьем круге он со счётом 6:4, 6:4 обыграл соотечественника — Милоша Раонича.



«Это один из лучших матчей, который я провёл на грунтовом покрытии. Мне довелось сыграть с соотечественником и в какой-то степени легендарным теннисистом – это большая честь. Я получил удовольствие от поединка и при этом не испытал никакого давления. Победа над таким соперником придаст уверенности в собственных силах. Сегодня всё прошло здорово, мне не за что себя критиковать», — приводит слова Шаповалова официальный сайт тура.



За выход в полуфинал соревнований в столице Испании Шаповалов поспорит с представителем Великобритании Кайлом Эдмундом. Турнир завершится 13 мая.

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