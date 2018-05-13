А. Зверев: надеюсь, Шаповалов продолжит прогрессировать, и мы ещё не раз сыграем

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде со счётом 6:4, 6:1. Это была их вторая встреча в карьере. Первая также состоялась в полуфинале «Мастерса» — в Монреале-2017, и тогда Зверев выиграл со счётом 6:4, 7:5, а затем победил в финале швейцарца Роджера Федерера.



«Это был отличный матч. Конечно, играть с Денисом непросто. Он замечательный игрок, очень талантливый. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, и мы ещё не раз встретимся в будущем на таких стадиях крупных турниров. В принципе, мы уже играли друг с другом в полуфинале „Мастерса“. Я рад, что снова вышел в финал и буду бороться за ещё один титул», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.

Соперником Александра по финальному матчу будет австриец Доминик Тим.

Не железный, но всё ещё великий. Надаль уступил первое место Федереру Доминик Тим сенсационно победил Рафаэля Надаля в Мадриде. Роджер Федерер, не игравший с марта, вернётся на вершину.