А. Зверев: надеюсь, Шаповалов продолжит прогрессировать, и мы ещё не раз сыграем

Немец Александр Зверев прокомментировал свою победу над канадцем Денисом Шаповаловым в полуфинале «Мастерс 1000» в Мадриде со счётом 6:4, 6:1. Это была их вторая встреча в карьере. Первая также состоялась в полуфинале «Мастерса» — в Монреале-2017, и тогда Зверев выиграл со счётом 6:4, 7:5, а затем победил в финале швейцарца Роджера Федерера.
«Это был отличный матч. Конечно, играть с Денисом непросто. Он замечательный игрок, очень талантливый. Надеюсь, он продолжит прогрессировать, и мы ещё не раз встретимся в будущем на таких стадиях крупных турниров. В принципе, мы уже играли друг с другом в полуфинале „Мастерса“. Я рад, что снова вышел в финал и буду бороться за ещё один титул», — приводит слова Зверева официальный сайт ATP.
Соперником Александра по финальному матчу будет австриец Доминик Тим.