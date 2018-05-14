Надаль: я знаю, что сделал не так на турнире в Мадриде

Испанец Рафаэль Надаль рассказал о своём настрое на турнир в Риме. На минувшей неделе уроженец Манакора проиграл австрийцу Доминику Тиму в четвертьфинале соревнований в Мадриде и утратил лидерство в рейтинге ATP.

«Каждый турнир важен сам по себе. А для меня даже больше. С этими турнирами у меня большая история. Я семь раз побеждал в Риме. Для меня участие в этом турнире — это всегда нечто особенное.

У меня было не так много времени, чтобы обдумать произошедшее в Мадриде. Я просто должен был сыграть лучше. Я знаю, что сделал не так, и постараюсь изменить это в Риме. В целом я доволен своим возвращением после травмы. Здесь у меня будет ещё одна возможность постараться сыграть хорошо.

В одном я уверен на 100%. Я не думаю о «Ролан Гаррос» пока нахожусь в Риме. Я целиком сосредоточен на своём выступлении на этой неделе", — цитирует Надаля официальный сайт тура.

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